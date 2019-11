Gedaan met body positivity, welkom body neutrality

Body positivity is misschien wel de term van de afgelopen jaren. Vrouwen, én mannen, moesten zich niet langer schamen voor een maatje meer of minder, maar trots zijn en dat ook aan de wereld tonen. Maar net nu we de term omarmd hebben, is het alweer gedaan. Body positivity is uit en body neutrality is in.

De nieuwe term werd gelanceerd door actrice Jameela Jamil, en beroemdheden springen maar wat graag op de kar. “Ik wil geen body positivity verspreiden”, aldus Jamil. “Voor mij gaat het om body neutrality waarbij ik hier gewoon kan zitten en niet hoef na te denken over hoe mijn lichaam eruitziet.” Het idee is dat er helemaal geen commentaar moet komen op vrouwenlichamen. Niet positief en niet negatief.

Jamil is de eerste die op sociale media groot uitpakt met de term, maar eigenlijk is ze niet de eerste met het idee. Feministen spreken er al tientallen jaren over en de term dook hier en daar in de fitnesswereld ook al eens op. (sgg)