Ook twee Vietnamezen gearresteerd voor mensensmokkel met koelwagen

In de zaak van de 39 vluchtelingen die in het Britse Essex dood in een koelcontainer werden aangetroffen, zijn nu ook twee Vietnamezen gearresteerd. Het Vietnamese gerecht verdenkt hen de mensensmokkel daar te hebben georganiseerd. De Britse politie ervan uit dat alle slachtoffers uit dat Aziatische land komen.

Ook de twee Noord-Ierse truckers van de koelcontainer zitten nog steeds in de cel. Het gaat om Mo Robinson, die de lading ophaalde in de Engelse haven van Purfleet, en om Eamonn Harrison, die de container met 39 mensen aan boord de haven van Zeebrugge binnenloodste. Belgische speurders. slaagden erin om Harrison te identificeren nadat die met zijn truck gestopt was op een parkeerterrein in Veurne, voor hij zijn lading afleverde in Zeebrugge. Hij was daar duidelijk te zien op camerabeelden. Ook in de haven zelf kon zijn vrachtwagen gefilmd worden. De vrachtbrief van Harrison vermeldde bovendien dat hij een lading ‘biscuits’, koekjes zou afleveren.

Het Britse gerecht is daarnaast nog op zoek naar twee Noord-Ierse broers die betrokken zouden zijn bij de zaak. Ze zijn spoorloos sinds het drama.(cds)