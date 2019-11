Nieuwe campagne van Sensoa: Is ’t oké?

Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, lanceert in de nasleep van de #MeToo-beweging een nieuwe sensibiliseringscampagne. Dat doen ze in samenwerking met de organisatie zij-kant en de vzw Zijn. Met de campagne Is ’t oké? willen ze meer duidelijkheid scheppen in de ‘grijze zone’ waarin het onduidelijk is of een seksueel getinte opmerking of handeling door de beugel kan. En volgens Sensoa is het duidelijk: zolang er toestemming is, mag zo goed als alles. Dus willen ze jongeren aanmoedigen die toestemming te ‘checken’.

De campagne zal bestaan uit enkele filmpjes op sociale media, cartoons van Eva Mouton, een zelftest en een FliterTwister. Die laatste kan ook digitaal gespeeld worden en zal uit drie draaibordjes bestaan waardoor je een combinatie van een persoon, een gedrag en een context krijgt. Bijvoorbeeld: je baas vraagt naar je relatiestatus tijdens een vergadering. Op die manier willen ze de grijze zone bespreekbaar en zo concreet mogelijk maken.

Sensoa

(sgg)