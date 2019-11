Antwerpen / Wilrijk -

De urne van de broer van Ingrid Godrie (51), Cisse, werd een week geleden gestolen op het kerkhof Steytelinck in Wilrijk. Op 1 november, Allerheiligen, vonden twee magneetvissers haar terug in de vijver van het fort aan het Universiteitsplein. “Het is een mirakel.”