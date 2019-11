Onze Anderlecht-watcher Jürgen Geril ziet paars-wit zelfs bibberen tegen Cercle Brugge: zo haal je Play-off 1 echt niet

Schijn bedriegt. In het klassement zet Anderlecht een stapje vooruit, maar zelfs tegen rode lantaarn Cercle was het voetbal bedroevend en had paars-wit geluk dat de VAR de 2-2 afkeurde. De Brusselaars moeten vooral van hun angst af, want bij elke voorsprong begint het team te beven. En zelfs al speelde Anderlecht met het op één na jongste elftal ooit: zo haal je Play-off 1 echt niet. “Maar we speelden wel een kwartier op Play-off 1-niveau”, vond Frank Vercauteren.