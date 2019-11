Populair sportkledingmerk onder vuur: onderzoek naar fraude bij Under Armour

Amerikaanse toezichthouders zijn een onderzoek begonnen naar mogelijke boekhoudfraude bij sportartikelenmaker Under Armour. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal zou de onderneming bepaalde omzetten naar andere kwartalen hebben verschoven, om zo betere verkoopcijfers te kunnen rapporteren.

Under Armour ontkent fouten te hebben gemaakt. Wel gaf het bedrijf aan dat de Amerikaanse beurstoezichthouder Securities & Exchange Commission (SEC) en het ministerie van Justitie de onderneming onder de loep nemen. Al vanaf 2017 levert Under Armour documenten aan de federale autoriteiten die verband houden met zijn boekhouding.

“We werken samen met beide onderzoeken en geloven dat onze boekhouding en openbaarmakingen daarvan gepast waren”, aldus een woordvoerder. Recentelijk kondigde oprichter Kevin Plank na 23 jaar zijn vertrek als topman van Under Armour aan. Hij wordt opgevolgd door Patrik Frisk. Plank blijft nog wel voorzitter van Under Armour. Hij richtte Under Armour 24 jaar geleden op toen hij American football speelde aan de University of Maryland. Het bedrijf groeide in de jaren erna snel en ging in 2005 naar de beurs.

De afgelopen jaren was er bij Under Armour sprake van onrust aan de top. Zo versleet het bedrijf in de periode 2016-2017 in totaal drie financieel topmannen. Het bedrijf ervaart verder stevige concurrentie van concerns als Nike, Adidas en Lululemon, vooral op zijn Amerikaanse thuismarkt.