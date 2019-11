De herontdekking van Siebe Schrijvers: schaduwspits laat zien dat Clement nog steeds op hem kan rekenen bij Club Brugge

De aanvallende weelde van Club Brugge is nog wat groter geworden. Met een glansprestatie in zijn eerste volledige 90 minuten dit seizoen onderstreepte Siebe Schrijvers zijn unieke waarde voor dit Club Brugge. “Dit smaakt naar meer”, sprak de Limburger na de 3-0 tegen KV Kortrijk. Al is de kans groot dat hij ook deze week in de Champions League uit de boot valt.