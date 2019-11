Twee bemanningsleden van binnenschip vallen overboord: een man overleden, tweede kritiek

Brugge - De hulpdiensten hebben vanmorgen het levenloze lichaam van een bemanningslid van een binnenvaartschip uit het water van het Boudewijnkanaal gehaald. De man was er samen met een collega in gevallen. Zijn collega werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

De schipper van het schip Vivaldi merkte maandagochtend rond 6.30 uur dat twee van zijn bemanningsleden niet aan boord waren. Hij begon te zoeken en zag een van hen in het water liggen. De man lag tussen wal en schip.

De hulpdiensten snelden ter plaatse en duikers slaagden er in om hem op het droge te halen. De 63-jarige Nederlander werd ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Ondertussen zochten de hulpdiensten verder naar zijn kompaan. Daarbij werd ook een sonarboot ingezet. Hij werd uiteindelijk even later ook teruggevonden. Voor de man - met de Belgische nationaliteit - kon geen hulp meer baten.

De precieze omstandigheden van de feiten zijn nog niet meteen duidelijk. De twee zouden wellicht samen op stap geweest zijn.