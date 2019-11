Ben Weyts (N-VA) wil taaltest voor kleuters voor ze in het lager starten: “Geen gelijke kansen zonder Nederlands”

Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts wil dat alle kleuters in Vlaanderen een taaltest ondergaan voor ze starten in het lager onderwijs. Hij gaat daarom een test invoeren. “Iedereen heeft het altijd over gelijke kansen”, klinkt het bij Radio 1. “Welnu, kinderen die niet voldoende Nederlands kennen, die hebben geen gelijke kansen. Je moet ervoor zorgen dat ze gelijk kunnen vertrekken.”

Vanaf volgend jaar wordt de leerplicht in ons land verlaagd naar 5 jaar. Op die manier zullen alle kinderen verplicht zijn om vanaf het derde kleuterklas naar school te gaan. Minister van Onderwijs Ben Weyts wil daarvan gebruikmaken om de taalkennis van kinderen te testen. “Ik wil een uniforme test voor heel Vlaanderen, voor iedereen gelijk, op het niveau van 5-6-jarigen”, zei hij maandag in De Ochtend op Radio 1. “Op die manier kunnen we zo vroeg mogelijk ingrijpen.” Taal is volgens Weyts cruciaal voor het hebben en krijgen van gelijke kansen. “Kinderen die niet voldoende Nederlands kennen, die hebben geen gelijke kansen. Je moet ervoor zorgen dat ze gelijk kunnen vertrekken.”

Het is volgens Weyts alsnog niet de bedoeling om kinderen te weren uit het lager of ze te doen dubbelen. “Je bewijst die kinderen absoluut geen dienst als ze starten met een taalachterstand, die alleen maar groter zal worden. Dus als je merkt dat een kind onvoldoende Nederlands kent, laat het dan een taalbadklas of taalbadjaar volgen.”