Omstanders stomverbaasd: waarom spuit er minutenlang een waterstraal uit deze wolkenkrabber?

Een vreemd tafereel zondagochtend in het Amerikaanse Philadelphia. Daar spoot minutenlang een grote waterstraal uit een wolkenkrabber. Pas negen uur later volgde een verklaring: een test van de brandsystemen bleek aan de oorzaak te liggen. Maar tot die tijd speculeerden Twitteraars erop los. Sommigen dachten dat er misschien sprake was van een lek in een watertank, al zagen de meesten er vooral de humor van in.