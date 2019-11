KV Mechelen roept eigen fans op om “racisme van enkelingen” niet te tolereren na incident met Charleroi-speler Ilaimaharitra

Charleroi-speler Ilaimahritra kreeg op KV Mechelen racistische verwijten naar het hoofd van een thuissupporter. Ilaimaharitra droop na de match in tranen af en toen hij dat bij het laatste fluitsignaal aankaartte bij de lijnrechter, kreeg hij er nog een gele kaart voor protest bovenop. OP hun website veroordeelt KV Mechelen streng elke vorm van racisme.

“KV Mechelen veroordeelt elke vorm van racisme en discriminatie en wacht het onderzoek van de bevoegde instanties af”, klinkt het. “De scheidsrechter en de matchverantwoordelijke van de KBVB hebben immers meteen na de eerste melding van de speler acties ondernomen en maken hun verslag eerstdaags over.”

Ook het Supportersorgaan van Malinwa keurt elke vorm van discriminatie af. “We roepen onze supporters – die alom worden geprezen als één van de beste supporterskernen van België op – om dit gedrag van enkelingen niet te tolereren”, zo zegt Gert Van Dyck, voorzitter van het Supportersorgaan. “Spreek hen erop aan of meld het aan de club. Het is jammer dat een erg sterke en sfeervolle wedstrijd tussen twee zeer goede ploegen op deze manier in het nieuws moet komen.”