De motivatiespeech van Pep Guardiola bij Manchester City zegt alles: “Laat mannen als De Bruyne de wedstrijd winnen”

Het Manchester City van Kevin De Bruyne haalde het afgelopen weekend met 2-1 van Southampton, dat vorige week nog met 0-9 van Leicester City had verloren. Pep Guardiola beseft als geen ander het gevaar tegen zo’n ploegen en zijn motivatiespeech in de spelerstunnel zegt alles. “Laat de mannen voorin de wedstrijd winnen, mannen als Kevin De Bruyne.”

‘Trust the process’ is het motto dat Vincent Kompany introduceerde bij Anderlecht, duidelijk geïnspireerd door de aanpak van zijn voormalige coach bij Manchester City. Voor een wedstrijd tegen een staartploeg als Southampton benadrukt Pep Guardiola des te meer het belang van “het proces”. En daarbij speelt Kevin De Bruyne duidelijk een belangrijke rol.

“Speel samen in de wedstrijd, speel samen tot het einde. Wees positief in jullie intenties. Wees positief. Ritme, ritme met de bal. Laat de mannen vooraan het spel winnen, zoals Raz (Sterling), Kevin (De Bruyne), Sergio (Agüero), Gabby (Jesus). Trap geen voorzet om een voorzet te trappen, breng de bal voor met een goede intentie. Blijf positief jongens, blijf samen tot het einde. Voel je niet down, jongens. Deze wedstrijd gaat over mentaliteit, jullie hebben het al vaak gedaan. Blijf het proces trouw, pas de bal. Maak geen verkeerde beweging. Blijf het proces trouw, blijf het team trouw.”

Waarna de spelers duidelijk opgepept het veld betraden. En Guardiola nog even een arm legde op de schouders van De Bruyne. Wellicht niet toevallig.

Ondanks die speech begon City niet goed: James Ward-Prowse opende al vroeg de score en pas in het slot zorgden Sergio Agüero en Kyle Walker ervoor dat de drie punten in Manchester bleven.