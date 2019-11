"Compleet verwarde" man loopt in zijn blootje naar Delhaize

Merelbeke - De politie heeft maandagmorgen een naaktloper in veiligheid gebracht. “Het is onduidelijk waarom hij geen kleren droeg”, zegt Ronny Decuyper van politiezone Rhode&Schelde. De man was verward en werd naar het ziekenhuis gebracht.

De passagier van een bestelwagen merkte de naaktloper maandagmorgen iets over negen op ter hoogte van de Delhaize. “Wij kregen ook verschillende meldingen”, zegt Decuyper. “We hebben de man opgehaald, een deken om hem geslagen en hem naar het ziekenhuis gebracht.” Daar kwamen iets later ook de zus en moeder van de man aan, op zoek naar hun broer en zoon. “Ze wisten ook niet waarom hij naakt was. Hij had alles uitgespeeld en was beginnen stappen. De man was compleet verward. Het is niet duidelijk om welke reden. Het zou iets medisch kunnen zijn. Het is niet duidelijk of hij onder invloed van iets was.” In de loop van de dag mag hij samen met zijn moeder en zus het ziekenhuis verlaten.

