Beloftentrainer Craig Bellamy over de hiërarchie bij Anderlecht: “Er is slechts één baas”

Met de beloften van Anderlecht staat Craig Bellamy bovenaan de U21 League te pronken. Een job die hij aangeboden kreeg door Vincent Kompany, ondanks beschuldigingen van “pestgedrag” als trainer van de U18 van Cardiff City. In een interview met The Times diende de 40-jarige Welshman zijn criticasters van antwoord.

Begin 2019 kwamen de beschuldigingen aan het adres van Bellamy naar buiten. De voormalige spits van onder andere Liverpool en Manchester City werd heel wat dingen verweten. Waaronder “pestgedrag”, het veelvuldig vloeken tegen (jonge) spelers en te weinig empathie in gesprekken met jongens die het uiteindelijk niet haalden.

“Ik verontschuldig me voor dat gevloek”, vertelt Bellamy aan de Britse krant The Times. “Verder vond ik het heel moeilijk om uit mijn woorden te komen tijdens moeilijke gesprekken. Ik zei waarschijnlijk niet genoeg, maar ik heb zo mijn eigen zoon moeten laten gaan. Hem zeggen dat hij niet goed genoeg was. Dat is verschrikkelijk.”

Foto: Photo News

“Vincent Kompany kent mij”

Na een lang onderzoek door Cardiff City werd er geen klacht ingediend of onderzoek gestart tegen Bellamy, die vervolgens een kans kreeg bij Anderlecht.

“Mensen geloven wat ze willen geloven, maar in de voetbalwereld kennen ze mij echt”, klinkt het. “Vincent Kompany kent mij. Wanneer een van de grootste Premier League-spelers je een van zijn eerste aanwervingen maakt bij de club van zijn hart… Als dat niet iets zegt, dan weet ik het ook niet meer. Ik denk niet dat mensen denken dat Vincent iemand is die persoonlijkheden slecht beoordeelt.”

En de Welshman geniet van zijn job in Brussel. “Er hebben dit seizoen al zes spelers van mijn team hun debuut gemaakt in het eerste elftal”, glundert Bellamy. “Niet een op twee jaar zoals bij Cardiff, hoe hard ik ook probeerde daar. Ontwikkeling is iets waar ik van hou en daar draait het bij Anderlecht allemaal om. Ze zeggen dan ook: In Youth We Trust. Toen ik hier een kans kreeg, dat was het kortste gesprek dat ik ooit heb gehad.”

Bellamy maakte zo ook de komst van Frank Vercauteren als trainer mee. Maar: “Er is slechts één baas”, knikt hij als het over Kompany gaat. “Vincent heeft iets gedaan dat waarschijnlijk alleen hij kon proberen. Het is een geweldige ommezwaai. Gaan we meteen resultaten boeken? Je kan niet zoveel jonge spelers hebben en meedoen voor de titel. Binnen 1-2 jaar zijn we weer een topclub. Er zijn teveel talentvolle spelers om dat niet te zijn. Het heeft ook geen zin om veel jonge spelers te hebben om ze dan niet te laten voetballen.”

Hoezo, Kompany de enige baas?

Opvallend: de uitlatingen van Bellamy zijn tegenstrijdig met wat de club zelf verkondigde toen het zich voor de Licentiecommissie moest verantwoorden over de rol van Kompany. Kompany beschikt immers niet over het vereiste UEFA Pro-trainersdiploma, en dat is verplicht voor clubs in 1A.

“Davies was geen shadow trainer”, benadrukte paars-wit toen voor de licentiecommissie. “Voor veel van onze spelers is Kompany een echte coach. Is hij daarom ook een echte trainer? Nee, hij is coach in de zin van inspirator en begeleider. Maar als we ons project ‘Het Project Davies’ hadden genoemd dan had het wellicht iets minder impact gehad.”

Anderlecht kwam weg met een (maximum)boete van 5.000 euro. Intussen heeft Anderlecht met Frank Vercauteren ook al een hoofdtrainer aangesteld die wèl het juiste diploma heeft én waarvan de club al duidelijk heeft laten verstaan dat hij geen handpop van Vincent Kompany is.