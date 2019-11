Opdracht van Rudy Demotte en Geert Bourgeois wordt niet verlengd

Preformateurs Rudy Demotte (PS) en Geert Bourgeois (N-VA) leggen straks hun opdracht neer. Er heerst totale onduidelijkheid over hoe het nu verder moet. Zo vernam De Standaard van verschillende onderhandelaars.

De twee preformateurs worden pas later vanmiddag op het paleis verwacht voor een verslag, maar nu al is duidelijk dat hun opdracht niet wordt verlengd. Verwacht wordt dat de koning nu eerst een nieuwe consultatieronde zal houden om te kijken hoe de federale onderhandelingen opnieuw vlot kunnen getrokken worden.

De bedoeling was dat het preformateurschap van Demotte en Bourgeois een opstapje waren om nadien de echte kanonnen het veld in te sturen zoals de voorzitters Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS). Maar het water tussen beide partijen is momenteel (nog) te diep. Vanmorgen was al duidelijk dat er van een grote toenadering nog geen sprake was.

Het partijprogramma verdedigen en de engagementen tegenover de kiezers respecteren: dat is de essentie van de democratie”, zette PS-voorzitter Paul Magnette deze ochtend op Twitter. “Zij die de sociale en politieke crisis hebben veroorzaakt waarin we vandaag zitten, zouden het best geplaatst moeten zijn om dat te weten.”

Erg verzoenend klonk dat al niet op de dag waarop duidelijk moest worden of de vorming van een paars-gele regering rond N-VA en PS kans op slagen heeft.

Bij de PS valt te horen dat ze nog altijd twijfelt of N-VA echt wel in een federale regering wil met de PS. Een regering met de N-VA zal voor de PS alleen mogelijk zijn met een zwaar sociaal programma meer dan N-VA nu kan slikken. Tegelijk ergert de partij zich aan de communautaire eisen die steevast op tafel komen. Het is geen geheim dat de PS de voorkeur geeft aan een paars-groene coalitie met socialisten, groenen, liberalen en CD&V. Hoewel Open VLD en CD&V al duidelijk te kennen hebben gegeven niets in dat scenario te zien.

Tegelijk maakte Vlaams viceminister-president Ben Weyts (N-VA) vanmorgen in De Ochtend op Radio 1 nog eens duidelijk wat zijn partij wil. “Wij willen een sociaal-economisch rechts beleid. Lukt dat niet, dan moet er gekeken worden naar het communautaire. Het kan niet dat wij op die twee vlakken nul op het rekest krijgen.”

Niemand weet hoe het nu verder moet. De koning gaat de komende dagen wellicht een consultatieronde organiseren om te bekijken hoe het verder moet. Mogelijk wordt nu eerst de mogelijkheid getest om een paars-groene regering te vormen. Dat is altijd de favoriete formule geweest van de PS, maar botst op weerstand van zowel Open VLD als MR.