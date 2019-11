Proces rond Poco Loco-drifters gaat van start: advocaten vragen vrijspraak

Roeselare - Op het proces van de Poco Loco-drifters vraagt de verdediging de vrijspraak. Ze stellen dat het niet duidelijk is wanneer de filmpjes gemaakt werden. Het is om die reden niet duidelijk wie er aan het stuur van de wagen zat en/of de feiten verjaard zijn.

Roeselare leek begin dit jaar even een scene uit The fast and the furious. Tot drie maal toe werden op sociale media en via WhatsApp filmpjes verspreid waarin snelle wagens nog sneller rijgedrag vertoonden op de rotonde aan de firma Poco Loco. Het Openbaar Ministerie dagvaardde de drie jongemannen die volgens hen op dat moment achter het stuur zaten. Het doel? Een duidelijk signaal stellen naar de buitenwereld en hen fors straffen. Maar dat is buiten hun advocaten gerekend. In twee van de drie gevallen vragen zij de vrijspraak.

Eerder ontkenden zowel Laurent M. uit Izegem als Thibaut L. al dat zij reden, nu gaan hun advocaten nog een stap verder.”Ik ben al 34 jaar advocaat en normaal moet men eerst de feiten analyseren voor men gaat dagvaarden. In dit geval heeft het Openbaar Ministerie de jongens meteen gedagvaard. Daardoor hangt het dossier met haken en ogen aan elkaar, men probeert het recht te trekken, maar dat lukt evenmin”, zegt Frederic Busschaert, advocaat van Thibaut L. De jongeman is te zien in een filmpje dat op 14 januari werd verspreid.

Als aandeelhouder van een bedrijf liet hij diverse medewerkers rondrijden met de geleasde bedrijfswagen. “Het Openbaar Ministerie kan niet zeggen wanneer de feiten zijn gepleegd, dus kan mijn cliënt niet onderzoeken wie er reed. Bovendien bestaat de kans dat de feiten al verjaard zijn, door gewijzigde wetgeving. Het is niet aan mij om aan te tonen wanneer dit filmpje is gemaakt. Het Openbaar Ministerie doet dat evenmin en heeft daarom te weinig bewijs.”

Het Openbaar Ministerie is wel zeker van de timing en stelt dat de feiten dateren van tussen 1 januari 2018 en 14 januari 2019. Ze baseren zich daarvoor op bepaalde bomen die pas vanaf januari 2018 op de rotonde te zien waren. Ook om aan te tonen wanneer Laurent M. driftend over de rotonde reed, wordt zo’n element aangehaald. Er wordt gewezen op een rode luifel die pas vanaf 12 oktober 2017 zo gekleurd was. Dus zijn de feiten volgens het Openbaar Ministerie tussen oktober 2017 en 14 januari 2019 gebeurd.

“Zo’n periodes worden gebruikt om aan te tonen wanneer en hoe lang mensen drugs dealen, niet om een eenmalig verkeersfeit aan te duiden”, zegt Thomas Vandemeulebroucke, advocaat van M. “Door die lange periode kan mijn cliënt evenmin zeggen wie effectief reed én kunnen de feiten zelfs al verjaard zijn. Bewijs me eens wanneer ze effectief gebeurd zijn. Het Openbaar Ministerie wil u als rechter en ons een rad voor de ogen houden met die data.”

De derde beklaagde, Thomas T., moet zich pas over twee weken verantwoorden omdat zijn advocaat momenteel in het buitenland zit. Op 2 december weten alle jongens of de rechter al dan niet meegaat in het verhaal van hun advocaat.