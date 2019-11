Mpoku geeft komedie toe na rode kaart voor Odjidja: “Ik speel ook gewoon het spel”

Bij AA Gent slikte aanvoerder Odjijda tegen Standard na rust een tweede gele kaart nadat hij tijdens een opstootje met Mpoku zich liet verleiden tot het uitdelen van een tik(je) aan het Luikse woelwater. Ref D’Hondt aarzelde niet en sloot Odjidja uit. “Veel was er niet aan de hand, maar in zo’n situaties moet je het spel meespelen”, gaf Mpoku zijn komedie na afloop ootmoedig toe.

“Achteraf gezien raakt hij me niet ontzettend hard”, klonk het. “Maar goed, ik speel ook gewoon het spel.”

Bij de Gentse spelers was er logischerwijze niet bepaald veel begrip voor het gedrag van Mpoku. “Het is zo zuur voor Vadis om zo rood te pakken en het was ook voor ons toch een klap omdat we plots met tien verder moesten”, sakkerde Thomas ­Kaminski na het laatste fluitsignaal van ref D’Hondt.

“Ik stond vlakbij en volgens mij is er ook niets gebeurd. Als de VAR in die fase wel actief was geweest, zou de ref wellicht niet zo snel die tweede ­gele kaart hebben gegeven.”

Ook Rouches niet te spreken over rode kaart

Consternatie alom bij de Rouches toen Zinho Vanheusden betrapt werd op handspel in de eigen zestien. Ref D’Hondt kende immers niet enkel een strafschop toe aan AA Gent, maar gaf Vanheusden ook zijn tweede gele kaart en die tweede beslissing kon op geen begrip rekenen bij de Rouches: “Ik heb aan onze afgevaardigde van de scheidsrechter gevraagd wat de regels zijn. Ik ga er niet aan beginnen, want ik ken de regels blijkbaar niet meer”, fulmineerde Michel Preud’homme.

Ook bij de Gentse spelers heerste na afloop van de partij toch het gevoel dat de tweede gele kaart een wel heel streng verdict was: “Naar mijn gevoel volstond een penalty”, gaf Alessio Castro-Montes aan. “En eigenlijk had voorafgaand aan die vrije trap Amallah ook gewoon zijn tweede gele kaart moeten krijgen. Er liep dus wel meer fout qua scheidsrechterlijke beslissingen.”

