Bert Meewis van restaurant Slagmolen is Gault&Millau’s ‘Chef van het Jaar’, maar waar zijn de vrouwen?

Oudsbergen - Zo’n 190 zaken die vorig jaar nog scoorden in de Gault&Millau verdwenen. Tegelijk kwamen er 130 nieuwe adressen bij, zo blijkt uit de 17de voorstelling van de populaire restaurantgids. Bert Meewis van restaurant Slagmolen in Oudsbergen is Chef van het Jaar.

“Expertise, sereniteit, doelgerichtheid en een scherpe focus. Waarachtigheid aan het fornuis en op het bord.” Bert Meewis van Restaurant Slagmolen in Oudsbergen mag trots zijn op zijn titel ‘Chef van het Jaar’ en de bijhorende complimenten van Gault&Millau. “De goed uitgevoerde en opgefriste klassieke keuken is al een paar jaar helemaal terug en blijft ontzettend geliefd bij het Belgische publiek”, zegt Gault&Millau gedelegeerd bestuurder Marc Declerck.

BEKIJK OOK. KAART. Alle restaurants uit de nieuwe Gault&Millau-gids

Ook de collega’s doen het uitstekend. De nieuwe restaurantgids van Gault&Millau - nummer zeventien intussen - telt maar liefst 1.263 zaken die tussen de 12 en 19,5 op 20 scoren. Aan de top zijn er weinig verschuivingen. Ons land telt momenteel 34 echte toprestaurants, die meer dan 17 op 20 scoren. Dat is er eentje minder dan vorig jaar. De chef van Bartholomeus -vorig jaar nog goed voor 18 op 20- sluit eind dit jaar zijn deuren om volgend jaar met een nieuw concept uit te pakken. Net als eerder de chefs van Hertog Jan, De Karmeliet en In de Wulf deden.

Peter Goossens behoudt zijn topscore van 19,5 op 20. Foto: BELGAIMAGE

Waar zijn de vrouwen?

De absolute toppers blijven Hof van Cleve en Bon-Bon: zij behouden hun topscore van 19,5 op 20. Peter Goossens krijgt bovendien als primus inter pares dit jaar vijf gouden koksmutsen. Stijgers aan de top zijn: Boury, le Coq au Champs en La Paix met 17,5 op 20. Bozar restaurant en Vrijmoed gaan er met een mooie 17 op 20 een half punt op vooruit. Ook Kamo, ’t Korennaer, Schatteman, Sir Kwinten en Willem Hiele doen het beter dan vorig jaar met 16 op 20.

Opvallend: vrouwen blijven afwezig in de topkeukens, maar Marc Declerck maakt zich sterk dat een jonge garde van vrouwelijke chefs staat te drummen om de top te veroveren. Helemaal bovenaan blijft Arabelle Meirlaen uit Luik schitteren met 18 op 20.

Streetfood

De Vlaamse jonge chef van het jaar Glenn Verhasselt. Foto: credit

Bij de jonge chefs van het jaar vallen Glenn Verhasselt (Sit Kwinten – Lennik) voor Vlaanderen, Jean Vrijdaghs & Sébstioen Hankard (Le Gastronome-Paliseul) voor Wallonië en Grégoire Gillard (Barge-Brussel) voor het Brussels Gewest op. En bij Mout (Damme), Tandem (Brussel) en Le Pavillon du Vieux Château (Modave) is de verhouding “prijs-plezier’’ het best in evenwicht. De drie ontdekkingen van het jaar tot slot zijn Hoeve De Bies (Voeren), Coquum (Brussel) en Antoine (Eupen).

Twee jaar geleden startte de redactie van Gault&Millau met cahier POP en verzamelde de beste streetfood-adressen. Intussen zijn het er 300. De top drie van dit jaar: Golden Gai in Gent, Fernand Obb Delicatessen in Brussel en Tero in Bierges.

Cocktails en chocolade

Toch is Gault&Millau meer dan alleen een restaurantgids. Extra’s dit jaar zijn de cahiers “Finest Chocolatiers in Belgium and Luxemburg” en “Great Cocktail Bars in Belgium”. De beste cocktails vindt u volgens de experten bij Jigger’s in Gent.

De nieuwe Gault&Millau ligt vanaf midden deze week in de boekhandel voor 29 euro. De gids blijft tot de verbeelding spreken. Intussen zijn er al 30.000 exemplaren in voorverkoop verkocht.