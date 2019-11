Genk-voorzitter Peter Croonen behoudt het vertrouwen in Mazzu, maar: “We hopen op een reactie deze week”

“Wij geloven nog altijd in Felice Mazzu, maar we hopen op een reactie deze week”, zegt Peter Croonen, voorzitter van KRC Genk. “In de volgende matchen willen we een kentering zien.”

Croonen denkt nog altijd dat Mazzu de bakens kan verzetten bij Genk.

“Felice werkt heel hard”, klonk het maandag voor het vertrek van Genk naar Liverpool, waar het dinsdag aantreedt in de Champions League. “Hij is deel van de oplossing en deel van het probleem. Het is aan de spelers om op het veld voor elkaar te knokken en oplossingen te vinden. Het is aan de coach om hen die oplossingen aan te reiken. Op dit moment is het een combinatie van. Wij geloven nog in Felice, maar we willen deze week een reactie zien. In de volgende matchen willen we een kentering zien”, stelt Croonen.

“Natuurlijk is de match tegen Liverpool geen makkelijke om de bakens te verzetten, maar misschien net daarom is het een kans om onder die druk uit te komen. Als je verliest tegen Liverpool is dat de logica respecteren. Als je daar iets kunt halen, kun je een boost creëren.”

Sleutelmatch

Tussen de lijnen zou je daaruit kunnen opmaken dat Mazzu zondag best van AA Gent wint. “Eupen was ook al belangrijk”, zegt Croonen. “Dat was een match die we moesten winnen, maar die we verloren. Dat hoort bij voetbal, dat hoort topsport. Topsporters moeten energie putten uit een tegenslag. Die reactie wil ik zien van onze spelers.”