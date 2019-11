Procentueel gezien steeg aantal inbreuken op tabaksverkoop aan min 16-jarigen

De verkoop van tabakswaren aan min 16-jarigen is procentueel gezien in 2018 gestegen in vergelijking met het jaar voordien. Sinds vrijdag is de wet veranderd en mogen geen sigaretten meer verkocht worden aan minderjarigen. De inspectiedienst van de FOD Volksgezondheid start deze week met controles, onder meer in winkels rond scholen.

In 2018 heeft de Controledienst Tabak en Alcohol bij 2.296 controles 51 inbreuken (2,22 procent) geregistreerd op het verkoopsverbod van tabak aan -16-jarigen. Dit is verhoudingsgewijs meer dan de 62 inbreuken (1,94 procent) bij 3.194 controles in 2017. Dat blijkt uit het antwoord van ontslagnemend minister Maggie De Block op een schriftelijke vraag van Kamerlid Els Van Hoof (CD&V).

De meeste controles werden in 2018 uitgevoerd in Vlaanderen (1.248), gevolgd door Wallonië (938) en Brussel (110). Verhoudingsgewijs werden er meer inbreuken vastgesteld in Wallonië (2,55 procent), gevolgd door Vlaanderen (2 procent) en in Brussel (1,8 procent).

Bij de controle van 528 takabsautomaten werden in 2018 in 13 procent van de gevallen inbreuken geregistreerd. Verhoudingsgewijs daalt het percentage inbreuken sinds 2015 (22 procent) voortdurend. De meeste inbreuken werden in 2018 vastgesteld bij automaten in winkels (50 procent) en horeca (12 procent).

Sinds deze week mogen geen sigaretten of tabak meer verkocht worden aan minderjarigen. Winkeliers die betrapt worden krijgen eerst een waarschuwing, dan volgt een boete van gemiddeld 400 euro.

