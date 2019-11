Leider van harde kern Hellas Verona komt met hallucinante reactie op racisme aan het adres van Mario Balotelli: “Wat is er mis met n**er?”

Afgelopen weekend werd nog maar eens duidelijk dat het Italiaanse voetbal met een gigantisch probleem zit als het op racisme aankomt. Mario Balotelli werd er in de wedstrijd van Brescia op het veld van Hellas Verona voor de zoveelste keer het slachtoffer van. Al zien ze dat bij de club uit Verona vooral niet zo...

Racisme is een steeds weerkerend probleem in de Italiaanse stadions. In het begin van het seizoen kregen Rode Duivel Romelu Lukaku (Inter) en de Ivoriaanse middenvelder Franck Kessié (Milan) er al mee te maken. Dit weekend werd Roma-Napoli nog heel even stilgelegd, omdat Kalidou Koulibaly (Napoli, ex-Genk) niet voor de eerste keer racistische slogans naar zijn hoofd kreeg.

Balotelli kent er intussen ook alles van. Als speler van Milan was hij er al eens slachtoffer van, nu dus ook bij Brescia. En niet bepaald verrassend tijdens een wedstrijd bij Hellas Verona. In zijn bejubelde boek Een seizoen met Hellas Verona dook de Britse schrijver Tim Parks een seizoen lang onder tussen de supporters van de Brigate Gialloblù, de geel-blauwe harde kern van de club. Zijn boek is een fascinerende reis met de fanatiekste voetbalsupporters van Italië, maar tegelijk een getuigenis van hoe onuitroeibaar het racisme en de vreemdelingenhaat in het Italiaanse voetbal geworteld is. Ondertussen is het bijna twintig jaar oud, maar aan actuele waarde heeft het geen greintje ingeboet.

SCHANDE | @FinallyMario pakt de bal, trapt die in de tribune van @HellasVeronaFC en verlaat het veld na racistische gezangen. ??‍



Wij staan volledig achter je, Mario. ?? pic.twitter.com/7UAvl6vZWP — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 3, 2019

Na afloop vervielen Italiaanse voetbalofficials in een kwalijke gewoonte. Hellas-trainer Ivan Juric verklaarde op de persconferentie dat hij geen racistische gezangen had gehoord. “Ik heb er geen schrik van te zeggen dat er geen racistische geluiden te horen waren”, zei hij aan Sky Sport Italia. “De supporters hebben een vedette uitgejouwd en bespot, maar van racisme was geen sprake. Wie iets anders beweert, liegt.”

Ook Hellas-voorzitter Maurizio Setti nam het voor zijn supporters op. “Onze fans zijn een beetje speciaal en hebben een grappige manier om mensen te bespotten. Maar van racisme is geen sprake. Als het bestaat zijn we de eersten om het te veroordelen.”

“In zijn hoofd”

In het verleden waren er in Verona ook al incidenten met onder andere Julio César Uribe (een van de eerste zwarte spelers in de Serie A en die een banaan naar zijn hoofd geslingerd kreeg), Juventus-speler Blaise Matuidi en Milan-speler Franck Kessié. Telkens was de reactie die van de ontkenning. Na kritiek op duidelijke apengeluiden aan het adres van Kessié vroeg de club zelfs om het “nodige respect” voor haar eigen fans, waarvan een deel elke wedstrijd met swastika’s staat te zwaaien.

En in 2014 werden de auto's van de aanwezigen bij een feestje van de fanatieke aanhang geparkeerd in de vorm van een Swastika. Nee, hoor; de ultrà van Verona zijn niet xenofoob of racistisch. https://t.co/WPbADd9skR pic.twitter.com/PmBO2l8VLQ — Willem Haak (@WillemHaak) November 4, 2019

Een dag na het incident met Balotelli nam ene Luca Catsellini het woord tijdens een uitzending van Radio Café, een lokale radioshow in Verona. Castellini is geen doetje, hij is namelijk de leider van de Brigate Gialloblù. Aan hem werd gevraagd om te reageren op de zoveelste racismerel rond ‘zijn’ supporters, die in Italië bekendstaan als de meest racistische van allemaal.

“We hebben een bepaalde culturele identiteit”, aldus de Italiaan. “Wij zijn een oneerbiedige fan base. Wij lachen met kale spelers, voetballers met lang haar, die uit het zuiden van het land en die met een kleur. Wij doen dat niet uit politieke of racistische gevoelens. Het is folklore, niets meer of minder.”

“Zoals tegen Milan twee jaar geleden applaudisseerden we voor Mario. De scheidsrechter had geen idee waarom Balotelli de bal in de tribune stampte. We moeten allemaal wachten op de beslissing van de FIGC (Italiaanse voetbalbond, red.). Je zal zien dat de fans van Verona niet gestraft zullen worden. Het geroep kwam van slechts vier mensen, dat enkel gehoord werd door de mensen die de video (hieronder) maakten. Balotelli hoorde dit alleen in zijn hoofd.”

???? This is one of the most disturbing videos I've ever watched. Verona fans waiting for Mario Balotelli to touch the ball so they can racially abuse him with monkey noises.



I still can't believe we're witnessing stuff like this in 2019. Absolutely disgusting. pic.twitter.com/LnfVBCvPgx — FutbolBible (@FutbolBible) November 4, 2019

“Nooit volledig Italiaans”

En nog was Castellini niet klaar. “Balotelli is een Italiaan omdat hij een Italiaans paspoort heeft”, klinkt het. “Maar hij zal nooit volledig Italiaans zijn. We hebben ook bij ons een n**er in het team en die scoorde gisteren (Eddy Salcedo, red.). Alle Verona-supporters hebben hem toegejuicht. Is er een probleem met het woord n**er? Gaat de geheime politie mij komen halen omdat ik iemand een n**er noem? Gaan ze op mijn deur komen kloppen?”

Via Twitter voegde de Italiaan er nog aan toe: "Balotelli, je dacht de zwarte kaart te spelen van een n**er heeft altijd gelijk, maar je bent nog dommer dan een n**er."

#Balotelli volevi godere del black pass de “il negro ha sempre ragione”, ma tu sei più stupido che negro. — Luca Castellini (@grancaste) November 3, 2019

Om de reactie van Castellini even te kaderen… De Italiaan is lid van Forza Nuova, een extreemrechtse politieke partij en verdedigde onlangs nog de historische wandaden van Adolf Hitler. Afgelopen zomer dook bovendien een video op waarbij hij op een bijeenkomst van de Brigate Gialloblù dweept met de nazileider en diens medestander Rudolf Hess. Onder de ultra’s van Hellas Verona is het overigens populair om te zingen: “Wij zijn een fantastisch team, gemaakt in de vorm van een swastika”. Zucht.