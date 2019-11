Jongeman krijgt twee jaar cel voor overval op 90-jarige vrouw

Brugge - De Brugse strafrechter heeft een 19-jarige Bruggeling bij verstek veroordeeld tot twee jaar effectieve celstraf voor een overval op een toen 90-jarige vrouw. N.D. beroofde het slachtoffer met geweld van haar handtas.

Op 2 juni 2018 ging G.V. ‘s ochtends 175 euro afhalen bij de bank. Ter hoogte van haar woning in de Hoge Lane in Brugge werd ze langs achter gegrepen door een overvaller. Het slachtoffer klampte zich vast aan haar handtas, waarop de dader stampen en schoppen uitdeelde. Daarna vluchtte de jongeman weg op zijn bromfiets.

Een zoon van een buurtbewoner had een foto van de wegvluchtende dader kunnen maken. N.D. werd als verdachte geïdentificeerd en kon bij zijn vriendin ingerekend worden. Hij had zich tevergeefs verborgen achter de vuilnisbak. In de keukenkast werd ook nog cocaïne aangetroffen. Het openbaar ministerie merkte op dat D. door de jeugdrechter al drie keer veroordeeld was voor identieke feiten. Naar aanleiding daarvan werd hij zelfs een tijdje in de gesloten jeugdinstelling van Everberg geplaatst.

In zijn verhoor beweerde de beklaagde dat hij geen geweld had gebruikt bij de handtasroof, maar dat werd door de burgerlijke partij van tafel geveegd. “Het zijn werkelijk degoutante feiten, laat ons een kat een kat noemen”, pleitte meester Luc Arnou. D. schreef het slachtoffer wel een brief om zijn spijt uit te drukken, maar stuurde zijn kat naar de zitting. Bij de voorlezing van het vonnis kwam hij maandagochtend plots wel opdagen.

De rechter veroordeelde de beklaagde tot twee jaar effectieve celstraf, zoals gevorderd door het parket. Aan het slachtoffer moet hij ruim 2.600 euro schadevergoeding betalen.