Afscheid van Vlaams circusicoon Harry Malter: “Papa, zoals jij was er maar één. En misschien maar goed ook”

Gent / Destelbergen -

Vanochtend werd in het crematorium van Lochristi afscheid genomen van Harry Malter circusdirecteur, oprichter en bezieler van familiepark Malter en levensgenieter. Zijn urne zal in het familiepark worden gezet. “Op een heuveltje, zodat hij nog altijd een oogje in het zeil kan houden”