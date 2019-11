Brussels justitiepaleis ontruimd na bommelding, ontmijningsdienst onderzoekt verdacht pakket

Brussel - Het Brusselse justitiepaleis is maandagmiddag ontruimd na een bommelding. De politie is massaal ter plaatse. Ook de ontmijningsdienst is ter plaatse om een pakje, dat op de parking is gevonden, te onderzoeken.

Zowel de assisenzaal, waar het genocideproces is begonnen, als de correctionele en andere zalen worden ontruimd.

De politie is massaal aanwezig. Ook de ontmijningsdienst van het leger (DOVO) is ter plaatse en onderzoekt momenteel een verdacht pak dat is aangetroffen op een parking bij het justitiepaleis.