Club Brugge met “bijna volledige fitte kern” naar Parijs

Dinsdagochtend vertrekt Club Brugge met het vliegtuig naar Parijs, waar ze woensdag op de vierde speeldag in de Champions League aantreden tegen PSG. Naast de geschorste Ruud Vormer en de geblesseerde Clinton Mata kan Philippe Clement volgens blauw-zwart rekenen op een “bijna volledige fitte kern”.

Simon Deli stapt wel mee het vliegtuig op richting Parijs maar het is nog maar de vraag of de Ivoriaanse verdediger zal kunnen spelen. Hij moest tegen Kortrijk naar de kant met een probleem aan de hamstring en is onzeker.

Emmanuel Dennis werd zaterdag uit voorzorg aan de kant gehouden maar zou normaal gezien wel fit moeten geraken voor woensdag.

De selectie:

Doelmannen: Mignolet, Horvath, Lammens

Verdedigers: Sobol, Kossounou, Mitrovic, Deli, Ricca, Cools, Mechele

Middenvelders: Balanta, Schrijvers, Vlietinck, Vanaken, Rits, De Ketelaere

Aanvallers: Vossen, Diagne, Diatta, Okereke, Tau, Dennis, Openda

Club Brugge vertrekt dinsdag om 11.45 u met het vliegtuig vanuit Oostende en keert woensdag na de match nog terug met de bus.