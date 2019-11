“Agentschap voor Natuur en Bos stapelt de blunders op”

Welkom Wolf stelt vast dat voor het tweede jaar op rij de aanvallen op schapen beginnen met de start van het jachtseizoen. Volgens Welkom Wolf stapelt het Agentschap voor Natuur en Bos de blunders op, zowel door geen enkel toezicht uit te oefenen op de jagerij als door de jacht te promoten.

“Het ANB heeft boter op het hoofd, zowel in het dossier van de moord op wolvin Naya als in het dossier van de aanvallen op de schapen”, zegt Jan Loos van Landschap vzw.

Nu het jachtseizoen weer in alle hevigheid is losgebarsten, zijn volgens Landschap vzw - de vereniging achter Welkom Wolf - ook de aanvallen op schapen weer begonnen. “Nu de jacht weer overal hoogtij viert, niet in het minst in de gebieden van het Agentschap voor Natuur en Bos, is er geen enkele plek meer waar wolf August nog enige rust vindt”, legt Loos uit. “En dus is het logisch dat het dier met de regelmaat van een klok uit zijn kerngebieden wordt gedreven en in het landbouwgebied terechtkomt, waar onbeschermde schapen een voor de hand liggende prooi zijn.”

Welkom Wolf gaat ervan uit dat de aanvallen op schapen nog tot het einde van het jachtseizoen kunnen doorgaan. Er wordt met een beschuldigende vinger naar het ANB gewezen. “Het wanbeleid van ANB doet zich finaal zelfs buiten de natuurgebieden voelen en speelt nu onrechtstreeks ook de schapenhouders parten”, stelt Loos. “Wij hebben geen enkel vertrouwen meer in het globale functioneren van het Agentschap voor Natuur en Bos. Alleen nog in de werking van de Natuurinspectie, die relatief onafhankelijk van de rest van het instituut opereert. Wij stellen onze hoop op de nieuwe Vlaamse minister Zuhal Demir, want van de ambtenarij van ANB zal de visie en de oplossing duidelijk niet komen.”

