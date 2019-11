Theo Francken in ‘Het huis’: “Toen John Crombez me zei dat hij tijdens de campagne vermagerd was, wist ik dat hij zou verliezen”

Na vijf jaar aandringen heeft Theo Francken (N-VA) toegezegd om 24 uur door te brengen in ‘Het huis’ van Eric Goens. De voormalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie heeft het er dinsdagavond over zichzelf - “Ik ben soms impulsief” - en over andere politici. “Toen John Crombez me zei dat hij tijdens de campagne vermagerd was, wist ik dat hij de verkiezingen zou verliezen.”

Foto: © VRT 2019

In Het huis van journalist Eric Goens is het meteen wennen voor Francken: zijn smartphone moet hij inleveren en tweeten is dus 24 uur lang onmogelijk. Hij vertelt er onder meer over zijn familie, die hem naar eigen zeggen met beide voeten op de grond houdt. “Mijn vader liet me één ding beloven: als je cynisch wordt, moet je stoppen. Ik heb daar de laatste maanden veel over nagedacht”, zegt de N-VA’er.

Net voor de verkiezingen herinnerde zijn broer hem daar nog eens aan. “Hij heeft dan gezegd: ge zijt veel te cynisch, uw tweets, uw posts op Facebook, doe dat niet. Stop daarmee. Herinner je je wat ons vader gezegd heeft.”

Crombez

In de sportkamer blijkt dat het leven van een politicus geen al te goed effect heeft op het lichaam van Francken, die ooit nog bokste bij de ultra zwaargewichten. “Ik deed vroeger 15 uur per week aan sport”, zegt hij. “Maar vandaag ben ik te dik. Een goede campagne levert een goede 5 kilo extra op. Toen John Crombez (SP.A) me zei dat hij zoveel kilo’s was vermagerd tijdens de campagne, wist ik dat hij de verkiezingen zou verliezen.”

In Het huis bevindt zich ook een Twittermuur, waar de verwijderde tweet over transgenders ophangt. “Mannen die zich schminken, wenkbrauwen epileren, lingerie dragen, een sacoche dragen, die zwanger worden…Draait de wereld door of ligt het gewoon aan mij?”, schreef Francken toen. Hij gooit ook de afgedrukte versie van aan de muur in het vuur. “Ik ben niet te vies om me te verontschuldigen.“

Het huis met Theo Francken wordt dinsdagavond om 20.40 uur uitgezonden op Eén.

bekijk ook

Het huis met James Cooke: “Ik dacht dat ik nooit mezelf ging kunnen zijn”

Video: VRT

Najaar 2019 Eén: Het huis