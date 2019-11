Dit is waarom je nooit mag toeteren naar een stier

Een man in India leerde op een brute manier waarom je nooit mag toeteren naar een stier. Toen de man op zijn hoorn blies naar een stier die in de weg stond, werd het dier helemaal wild. De bestuurder kon nog ontsnappen uit het voertuig, maar de wagen kreeg het zwaar te verduren. De stier ging wild tekeer en wist de wagen bijna te kantelen. Uiteindelijk slaagden omstaanders erin om het beest weg te jagen. De bestuurder had geluk, maar de auto moest worden weggesleept omdat hij niet meer wou starten na de aanval.