De jongen van het volk die geen ‘nee’ kan zeggen: Antwerps schepen Ludo Van Campenhout voor derde keer opgenomen voor alcoholverslaving

Antwerps schepen Ludo Van Campenhout (N-VA) is opnieuw opgenomen voor zijn alcoholverslaving. Over de invulling van zijn schepenambt is momenteel nog niets geweten. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) zou tijdelijk zijn bevoegdheden overnemen. Van Campenhout werd in 2012 en 2017 al opgenomen voor zijn verslaving.

