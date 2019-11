Gentse agent riskeert celstraf met uitstel voor schietpartij: “Je hebt de liefde van mijn leven neergeschoten”

Gent -

“Mijn vriendin stopte aan het rode licht en ineens hoorde ik een schot. Ik dacht dat ik dood was.” Dat verklaart een 34-jarige Gentenaar in de rechtbank, die samen met zijn vriendin betrokken raakte in een schietpartij op de Zwijnaardsesteenweg op 4 juni 2018. Was het schot opzettelijk afgevuurd of niet? Dat is de vraag waarop de rechtbank een antwoord moet geven. De agent riskeert een maand cel met uitstel.