Dief ramt politiewagen met peperdure gestolen sportauto

In Las Vegas ging een dief aan de haal met een peperdure sportauto. De wagen zou een week later te zien zijn in een autoshow voor sportauto’s. Wanneer de politie de dief in het oog krijgt, probeert die te vluchten, maar daarbij ramt hij de politiewagen. De agent trekt zijn wapen, maar de dief weet toch te ontkomen. Uiteindelijk ontsnapt hij uit de parking en laat iets verder de Dodge Challenger achter. De wagen zal nog steeds meedoen aan de autoshow ondanks de grote schade die het voertuig opliep. Over de dader, die wordt gezocht voor autodiefstal, is nog steeds niet bekend.