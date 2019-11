Boerderij van Nederlands ‘spookgezin’ helemaal leeggehaald

De boerderij waar het ‘spookgezin’ van Ruinerwold leefde, is maandag volledig leeggehaald. Dat gebeurde op vraag van het gezin zelf. De politie vreesde ook dat de verzegelde woning mikpunt zou worden van inbrekers.

De boerderij in Ruinerwold, bij Drenthe, waar een gezin jarenlang ‘verborgen’ heeft gezeten, is maandag door een verhuisfirma volledig leeggehaald. De persoonlijke spullen van de bewoners worden opgeslagen zolang dat nodig is.

Het onderzoek op de plaats zelf is intussen afgerond en de boerderij is vrijgegeven.

Vorige week woensdag namen de betrokken rechters, de officier van justitie, advocaten en een griffier een kijkje bij het gebouw. Dit gebeurde in een vroeg stadium van het onderzoek omdat het huis van een verhuurder is, die vanaf nu weer eigendom heeft over het pand.

Vader Gerrit Jan van D., die zijn kinderen ‘gevangen’ hield in de boerderij en de Oostenrijker Josef B. zitten nog zeker negentig dagen in voorarrest. De volwassen kinderen verblijven op een externe, geheime locatie waar zij hulp krijgen van diverse instanties en dat tot wanneer er een definitieve oplossing wordt gevonden.

DNA-onderzoek

De politie doet op dit moment onder meer een DNA-onderzoek om na te gaan of Gerrit Jan van D. wel effectief de vader is van alle kinderen.

Ook zijn nog altijd verschillende andere onderzoeken bezig rond het mysterieuze dossier. Zo worden de kinderen, die in het begin met rust werden gelaten, beetje bij beetje ondervraagd door speurders en psychologen.