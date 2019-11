Mexico komt tot leven tijdens kleurrijke Dag van de Doden

In Mexico vierden ze op 1 en 2 november ‘Dias de los Muertos’ of ‘Dag van de Doden’. Tijdens deze kleurrijke feestdag herdenken ze, zoals onze Allerheiligen en Allerzielen, alle overledenen. Maar dat doen zij nét iets anders. Op deze dag schilderen zij hun gezichten in kleurrijke skeletten en worden grafstenen veelvuldig bedolven onder bloemen en kaarsen.

Dias de los Muertos is een eeuwenoude traditie die nog steeds wordt voortgezet in Mexico, Latijns-Amerika en de Filipijnen. Zij geloven dat de zielen van overleden kinderen op 1 november terugkeren naar de aarde terwijl volwassenen dit doen op 2 november. Het feest staat dus volledig in thema van de ‘wedergeboorte’. Om de overledenen te verwelkomen vieren zij dus uitgebreid feest, wordt er feestelijk gekookt en worden doorheen het jaar offers verzameld die zij kunnen schenken aan de teruggekeerde zielen.

bekijk ook

Coco - DisneyFilm over Dias de los Muertos