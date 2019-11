Man zwaargewond na val uit raam tweede verdieping appartementsgebouw in Maldegem

Voor dit appartementsgebouw in de Noordstraat werd de zwaargewonde man gevonden. Voorlopig is nog niet duidelijk wat er precies gebeurde. Foto: svg

Maldegem - In de Noordstraat in Maldegem werd maandagochtend een man aangetroffen met een gapende hoofdwonde. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. Waarom de man uit het raam gevallen is, is voorlopig nog niet volledig duidelijk.

De eerste dag na de herfstvakantie was er één met behoorlijk wat opwinding in het centrum van Maldegem. Omstreeks 5 uur zag een bakkersvrouw een man liggen op een parkeerplaats voor een appartementsgebouw in de Noordstraat.

“Het gebouw staat recht tegenover onze bakkerij”, vertelt de vrouw. “Toen ik de man zag liggen, ging ik onmiddellijk kijken. Hij bloedde hevig en had een gapende hoofdwonde boven zijn oog. Het zag er niet goed uit. We verwittigden meteen de hulpdiensten.”

De ambulance en de politie waren snel ter plaatse. “Het slachtoffer was nog bij bewustzijn, want toen de ambulanciers hem wilden meenemen, maakte de man een scène”, zegt Angelo Herrebauts. De man woont op de gelijkvloerse verdieping van het appartementsgebouw waar de gewonde voor werd teruggevonden.

“Zondagavond hoorde ik mijn bovenbuurman, die op de tweede verdieping woont, thuiskomen. Hij was in het gezelschap van een vriend. Beide mannen waren duidelijk dronken.”

Afgebroken toiletpot

“Gedurende de hele nacht maakte het duo een pak lawaai. Ze waren voortdurend geanimeerd aan het praten en roepen. Ik hoorde ook regelmatig het geluid van meubels die verschoven worden. Geen flauw idee wat ze al die tijd aan het doen waren. Of ze ruzie maakten? Dat denk ik niet.”

Toch ging Angelo enkele uren later verhaal halen bij zijn bovenbuurman. “Er kwam water uit mijn plafond gedruppeld. Toen ik bovenkwam, merkte ik dat zijn deur openstond. Ik ging binnen en zag dat het appartement onder water stond. Logisch, want de toiletpot was afgebroken. Mijn buurman zelf zat bewusteloos in zijn zetel. Door het openstaande raam hoorde ik iemand kermen van de pijn. Niet veel later arriveerden de hulpdiensten.”

Ten gevolge van het incident werd de Noordstraat een tijdlang afgesloten. Over wat er zich die nacht heeft afgespeeld, bestaat voorlopig veel onduidelijkheid.

Het lab kwam ter plaatse en er loopt momenteel een onderzoek. Het parket van Oost-Vlaanderen is voorlopig bijzonder karig met informatie: “We kunnen enkel meedelen dat de man niet levensgevaarlijk gewond is.”