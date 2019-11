Hij is al veertig jaar lang een fenomeen in het nachtleven: DJ Nick viert zijn zestigste verjaardag op zijn manier

Sint-Niklaas -

Nick Hertsens is al veertig jaar een fenomeen in het Wase uitgaansleven. Als dj bepaalde hij het geluid van onder meer Vienna Music Club en Avant Garde. Zondagnacht viert hij zijn zestigste verjaardag achter de draaitafels in De Casino, dat voor de gelegenheid nog eens wordt omgetoverd tot een legendarische nachtclub van weleer.