Politiek redacteur Pieter Lesaffer is de uitvluchten van onze politici beu: “De excuses zijn op”

De hele dag heerste er grote onduidelijkheid over hoe het nu verder moest met de federale regeringsvorming. Dat de twee preformateurs geen nieuwe opdracht zouden krijgen, was al duidelijk. De koning ontving Paul Magnette (PS) en Bart De Wever (N-VA), maar het einde lijkt nog niet in zicht. Politiek redacteur Pieter Lesaffer verliest zijn geduld: “Vandaag zitten we op een nieuw dieptepunt in de regeringsvorming.”