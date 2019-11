Delhi, de “gaskamer” van de wereld

Je ziet geen hand meer voor ogen, het stinkt er en het brandt in de keel. De dikke laag smog die over Delhi hangt, maakt van de Indiase hoofdstad dezer dagen de “gaskamer” van de wereld. Ze wáren daar al wereldkampioen luchtvervuiling. Maar het massaal afbranden van korenvelden en het afsteken van gigantische hoeveelheden vuurwerk doen er in het najaar een schep smoor bovenop. En het wordt elk jaar erger.