Brandweer redt drie kinderen uit vijver in Namen, moeder nog vermist

In het Louise-Mariepark in Namen zijn maandagavond een vrouw en haar drie kinderen in een vijver gevallen. De drie kinderen zijn ondertussen uit het water gehaald en zijn buiten levensgevaar. De moeder is nog steeds vermist. Mogelijk gaat het om een wanhoopsdaad.

Kort na 19 uur werden de hulpdiensten verwittigd door getuigen. “Vier mensen waren in het water gevallen”, klonk het. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek het om een moeder en drie kinderen te gaan. Volgens La Dernière Heure, dat een bron bij de brandweer citeert, gaat het mogelijk om een wanhoopsdaad en werden de kinderen door de vrouw in het water gegooid waarna ze hen achterna sprong.

De drie kinderen werden snel op het droge gehaald door duikers van de brandweer. Ze werden per ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de bevelhebber van de brandweer verkeren ze niet in levensgevaar. Ze waren wel onderkoeld door het ijskoude water.

De duikersteams van de brandweer hebben de vijver nog tot iets voor 22 u. doorzocht maar zonder resultaat. Dinsdag wordt er verder gezocht. Als de vrouw effectief ook in het water is gevallen, zoals getuigen beweren, is ze zo goed als zeker overleden. (tg)

Wie vragen heeft over zelfdoding kan indien gewenst anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.