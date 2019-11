Iker Casillas traint opnieuw na hartaanval

Zes maanden en drie dagen na zijn hartaanval heeft Iker Casillas er zijn eerste training opzitten. Dat heeft de 38-jarige Spaanse doelman van Porto laten weten op zijn sociale media.

De Spaanse recordinternational raakte begin mei onwel op de training van Porto. Nadat hij met spoed naar een ziekenhuis in de stad werd vervoerd, constateerden de dokters een infarct aan het weefsel van het hart. Casillas onderging nadien een hartbehandeling. In juli nam hij al een nieuwe rol op bij Porto als verbindingsman tussen spelers, coach en de directie. De doelman laat het in het ongewisse of hij ooit nog terugkeert tussen de palen.