Hartverwarmende beelden wanneer bruine beer haar verzorger na jaren terugziet

Bruine beer Sonja is herenigd met haar verzorger Jonathan. Sonja leeft als sinds ze een welpje is in het Wildlife Center in New York en zal daarom nooit meer kunnen worden vrijgelaten in de natuur. Jarenlang was Jonathan haar verzorger tot de twee uit elkaar gingen. Onlangs keerde Jonathan terug om te zien of de bruine beer hem nog zou herkennen. “Ze had nog maar zijn stem gehoord aan het hek of ze kwam al aanhollen”, vertelt een medewerker van het centrum. “Ze herkende niet alleen Jonathan, maar herinnerde zelfs nog het spelletje dat ze samen speelden toen ze een welpje was.”