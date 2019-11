Verdwijnt Unibet straks op de truitjes van Club Brugge?

Er heerst enorme zenuwachtigheid bij de belangrijkste Belgische gokbedrijven nu de Kansspelcommissie met strengere regels komt over reclame rond online gokken. Want daarbij staan enorme belangen op het spel: zo denkt de commissie aan een verbod op sponsoring, terwijl 15 van de 16 clubs in eerste klasse een gokbedrijf als sponsor hebben.