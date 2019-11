Ten Hag: “Ik blijf dit seizoen bij Ajax, ik ga niet naar Bayern München”

Erik ten Hag wordt niet de nieuwe trainer van Bayern München. Dat heeft de Ajax-coach maandag op een persconferentie duidelijk gemaakt. “Ik kan bevestigen dat ik het seizoen afmaak bij Ajax”, zei de 49-jarige coach.

FC Bayern München is op zoek naar een nieuwe trainer nadat het zondag zijn coach Niko Kovac de laan uitstuurde.

Twee bekende namen die circuleren zijn Maurizio Pochettino, onder druk bij Tottenham, en José Mourinho, nooit eerder aan de slag in Duitsland. Ook Ajax-trainer Erik ten Hag wordt genoemd als kandidaat. Maar die ontkende maandag formeel dat hij naar Bayern zou gaan. Ten Hag was tussen 2013 en 2015 trainer van het tweede elftal van Bayern München. “Bayern is een fantastische club. Bayern zit in mijn hart. Maar dit seizoen richt ik me op Ajax. Laten we het daarover hebben. De belangstelling streelt me, maar ik ga me er nu niet mee bezighouden.”