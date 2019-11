Gasten vechten vete om pet uit tijdens huwelijksfeest: jongeman (19) overleden na fatale messteken

Brussel / Laken - De 19-jarige Dimitri is afgelopen weekend koelbloedig om het leven gebracht op een trouwfeest. Dat gebeurde na een ruzie… om een pet.

De gruwelijke feiten vonden plaats in de Stapelhuisstraat aan de uitgang van een feestzaal. Daar was vrijdagnacht een trouwfeest aan de gang waar zowel Dimitri (19), het slachtoffer, als Mourad (20), de dader op uitgenodigd waren. Beiden kruisten er elkaar opnieuw na een eerdere confrontatie daags voordien. Toen zou Mourad de pet van Dimitri hebben gestolen. Toen Dimitri op het trouwfeest verhaal ging halen over het motief van de diefstal kwam het tot een hoogoplopende ruzie. Die werd aan de deur van de feestzaal verder gezet tot de dader een mes trok. Daarmee stak hij Dimitri enkele keren, onder meer in de halsstreek.

Aangehouden voor moord

De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de 19-jarige jongeman kwam om het leven. Net voor hij zijn laatste adem uitblies, vertelde hij de agenten nog wat er gebeurd was en wees hij Mourad aan als de dader. Die probeerde te ontkennen en de kaart van zelfverdediging te trekken. Volgens hem was het immers Dimitri die het mes had getrokken. Maar die versie werd ook door de andere aanwezige getuigen tegengesproken. De twintiger werd meegenomen en ter beschikking gesteld van het parket. “Wij hebben een onderzoeksrechter aangesteld voor moord. De onderzoeksrechter is ter plaatse afgestapt en dat leidde tot de arrestatie van een 20-jarige verdachte”, zegt Denis Goeman, woordvoerder van het Brusselse parket. “De jongeman werd voorgeleid en zondag na verhoor vervolgens aangehouden voor moord.”