Man die echtgenote vermoordde na Spaanse les, gaat tot het uiterste om veroordeling aan te vechten

Ieper - Daniel Deriemacker (38), de West-Vlaming die twee weken geleden schuldig werd bevonden aan de moord op zijn echtgenote Carmen Garcia Ortega (35), wil een nieuw assisenproces. Zijn advocaat Pol Vandemeulebroucke bevestigt dat ze naar Cassatie gaan om de veroordeling aan te vechten. Op grond waarvan, was maandag nog niet duidelijk. De verdediging had vijftien dagen om na het arrest beroep aan te tekenen.

Carmen Garcia Ortega werd op 10 januari 2017 vermoord teruggevonden in Komen, na haar avondles Spaans. Volgens het Brugse assisenhof werd de vrouw door haar eigen echtgenoot moedwillig om het leven gebracht. Deriemacker zou volgens de jury er nadien alles aan gedaan hebben om zichzelf een alibi te geven. De man bleef ook op zijn proces de moord staalhard ontkennen, maar de jury geloofde niets van zijn verhaal.

Tijdens het proces bracht de jury – hoogst uitzonderlijk – een bezoek aan de plaats delict na de zitting. Het hof ging toen samen met de twaalf gezworenen in een bus naar Komen. De verdediging zou onderzoeken of dat plaatsbezoek wel wettig verlopen is.