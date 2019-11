Ultra’s PSG dreigen met boycot tegen Club Brugge

Het Parc des Princes zou morgen misschien iets minder een heksenketel kunnen zijn dan anders. De Ultra’s – de hevigste supportersgroepen van PSG – dreigen met een boycot van de Champions League-wedstrijd tegen Club en de wedstrijden van de vrouwen en de beloften. Aanleiding is het stadionverbod dat enkele supportersleiders opgelegd hebben gekregen. Gisteren werd actie gevoerd door drie supportersverenigingen voor het Parc des Princes. Met spandoeken vroegen ze het opheffen van het stadionverbod.

Tussen de clubleiding en de Ultra’s is er al langer onenigheid over de veiligheid. De Parijse supporters vinden dat de politie te veel macht krijgt in de ordehandhaving. Bij PSG is dan weer te horen dat de supporters zich te veel permitteren.