“Als die fans de Hitlergroet brachten, komen ze er niet vanaf met een verplicht bezoekje aan het Holocaustmuseum”

Mechelen -

Dat hij een “sale nègre” was, die maar beter terug naar zijn eiland kon. Dat kreeg Charleroi-middenvelder Marco Ilaimaharitra (24) zondag te horen vanuit de KV Mechelen-hoek. De voetballer uit Madagascar verliet huilend het veld, en spreekt ook over “fascistische gebaren”. “Totaal onaanvaardbaar gedrag”, reageert men vol afschuw in Mechelen. Er wordt ook onderzocht of enkele jonge vrouwen daadwerkelijk een Hitlergroet brachten.