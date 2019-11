Waar zit Kompany? Speler-manager houdt zich wel heel erg op de achtergrond sinds komst Vercauteren

Heeft iemand iets vernomen van Vincent Kompany (33)? Als Anderlecht speelt, komt hij niet meer in beeld. Hij staat niet op de trainingsfoto’s en wordt zelden betrapt in de kleedkamer. Sinds de komst van Frank Vercauteren lijkt de speler-manager van het toneel verdwenen. Oké, de Rode Duivel is geblesseerd en paars-wit kreeg 5.000 euro boete voor zijn dubbele rol, maar nu is ­Kompany wel heel anoniem geworden.