Marc Wilmots wordt niet betaald en wil weg bij Iran

Marc Wilmots (50) is nog geen zes maanden bondscoach bij Iran, maar hij wil er alweer weg. Wilmots wordt er niet correct betaald en heeft gevraagd om zijn contract te laten ontbinden. Hij wacht nu op het antwoord van de Iraanse bond. Op sportief vlak ging het nochtans goed. De oefenmatchen tegen Syrië (2-0) en Zuid-Korea (1-1) leverden positieve resultaten op en in de WK-kwalificaties werden Hongkong (0-2) en vooral Cambodja (14-0) vlot opzijgezet. De laatste wedstrijd tegen Bahrein (1-0) werd weliswaar verloren, maar dat ligt dus niet aan de basis van Wilmots nakende vertrek.

Tijdens de vorige interland was zijn Franse keeperstrainer Laurent Spinozi (ex-Marseille) al niet meer aanwezig wegens betalingsproblemen. De rest van de staf, met ook T2 Manu Ferrera, zal wellicht volgen. Nochtans staat er op 14 november een belangrijke interland tegen Irak op het programma.

De voormalige bondscoach heeft nog wel trainersambities. Als Antwerp straks afscheid neemt van Laszlo Bölöni, zou het ons niet verbazen als hij in beeld komt bij The Great Old. De ex-spits behield altijd een goed contact met Luciano D’Onofrio.