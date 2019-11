Online verkoopsites nieuw jachtterrein van criminelen: zo kan je ze herkennen

De bezoekers van online verkoopsites als 2dehands, Autoscout24 en Airbnb zijn een populair doelwit van criminelen. Sinds september steeg bij SafeOnWeb.be het aantal meldingen over goed nagemaakte sites die zowel kopers als verkopers geld en bankgegevens proberen te ontfutselen. Ook de FOD Economie kreeg dit jaar al meer meldingen over internetfraude dan in heel 2018.

U kocht een tweedehands gps-toestel via het internet, schreef het gevraagde bedrag over maar ontving nooit uw toestel? Of u wilde uw auto verkopen, ging in op de vraag om uw bankgegevens te bevestigen via een externe site en zag uw rekening leeggeroofd worden? Dan bent u niet alleen.

“Sinds september merken we een sterke toename van het aantal meldingen over phishing via online verkoopsites”, zegt Andries Bomans van SafeOnWeb.be, onderdeel van het Belgisch Centrum voor Cyberveiligheid. “Vroeger probeerden ze je vooral via e-mail op een valse link te doen klikken, nu proberen ze het via sites als 2dehands, Autoscout24 en Airbnb.”

De criminelen doen een bod en vragen de verkopers om voor de verzending een account aan te maken op een (nagemaakte) website van een pakjesbedrijf. Of ze vragen om op een externe site uw IBAN-nummer te bevestigen. Als ze zelf valse zoekertjes plaatsen, laten ze kandidaat-kopers de kosten voor het transport voorschieten of een voorschot betalen via Western Union of Moneygram. Telkens is het slachtoffer zijn geld kwijt.

Professioneel

Bij de FOD Economie kwamen dit jaar tot gisteren al 7.467 meldingen binnen over internetfraude, dat is 6 procent meer dan heel vorig jaar. SafeOnWeb.be kreeg op haar meldpunt al meer dan een miljoen verdachte phishing-mails doorgestuurd, ruim 50 procent meer dan heel 2018.

Specifieke cijfers over verkoopsites zijn er niet, maar het aantal meldingen stijgt sinds september zo snel dat SafeOnWeb deze week een speciale pagina online zette om internetgebruikers te helpen om phishing op online verkoopsites te herkennen. “Het wordt soms zo professioneel gedaan dat het moeilijk is om het verschil te zien”, zegt Bomans.

SafeOnWeb haalt de nagemaakte websites telkens offline. “We maaien het gras voor de voeten van de criminelen weg, maar ze verhuizen dan naar andere platformen.”

De Computer Crime Unit van de federale politie kent het fenomeen en raadt aan om de reputatie van de verkoper te controleren via het internet en om niet te betalen zonder garantie. Wie slachtoffer wordt, moet zo veel mogelijk bewijzen afdrukken en daarmee naar de lokale politie gaan.

Wanneer moet je achterdochtig worden?

• Er wordt gevraagd de verkoop af te handelen buiten de zoekertjessite.

• Er wordt gevraagd te betalen via een pakjes- of transportbedrijf.

• Er wordt gevraagd een bankverificatie te doen.

• De koper biedt je een hoger bedrag aan dan je vraagt.

• Er wordt gevraagd een voorschot te betalen om de verkoop te bevestigen via Western Union of Moneygram.