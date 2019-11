Relatie gespannen tussen PS en MR

De relatie tussen de Franstalige partijen PS en MR lijkt gespannen. Dat blijkt maandagavond uit de reacties van enkele kopstukken van de partijen nadat de onderhandelingen over een nieuwe federale regering in een impasse terecht zijn gekomen.

Ex-premier Charles Michel (MR) riep de betrokken partijen maandagochtend op om zo snel mogelijk een nieuwe regering te vormen. “Ze moeten moed tonen, dat is cruciaal. Steevast de eigen programmapunten herhalen is al te gemakkelijk. Er moeten intelligente compromissen worden gesloten om hervormingen door te voeren. En dat kan enkel via een regering met een stabiele meerderheid in het parlement.” De MR is alvast geen liefhebber van institutionele debatten.

PS-voorzitter Paul Magnette reageerde daar maandagavond op. “Vijf jaar geleden koos Charles Michel ervoor om zijn engagementen te negeren en om te regeren met de N-VA”, zei Magnette op de RTBF. “Vandaag betrekt Charles Michel zijn Europese post. Hij verlaat zijn rol als premier in het midden van de storm aan het einde van zijn ambtstermijn. Ik denk niet dat hij in een goede positie verkeert om lessen te geven over verantwoordelijkheid.”

De MR liet via Benoît Piedboeuf, fractieleider in de Kamer, al weten dat het de aanvallen tegen Michel niet apprecieert. “Paul Magnette speelt de politiek van de verschroeide aarde. Terwijl de koning overlegt, is dit niet het moment om olie op het vuur te gooien.”